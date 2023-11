The Marvels: 5 attrici considerate per Captain Marvel prima di Brie Larson

Nonostante l'accoglienza tiepida, per non dire fredda, da parte di critica e pubblico, The Marvels ha segnato un nuovo record al box office, incoronando il film di Nia DaCosta come più remunerativo di sempre per una regista afroamericana.

Il sequel del primo, apprezzato, film del 2019 ha sancito, oltre l'esordio sul grande schermo di Iman Vellani nei panni di Ms. Marvel e di Teyonah Paris in quelli di Monica Rambeau, il ritorno della Captain Marvel di Brie Larson.

L'attrice statunitense, vincitrice del premio Oscar per Room (2016), da anni presta il proprio volto ad una delle supereroine più potenti dell'intero Marvel Cinematic Universe. Il suo sguardo fiero ed astuto, divenuto vero e proprio tratto distintivo e marchio di fabbrica del personaggio, ci accompagna ormai da anni, rendendo la figura di Carol Danvers tra le più riconoscibili ed iconiche di casa Marvel Studios.

Tuttavia, la Larson non ha rappresentato la primissima scelta ai tempi dei casting per la pellicola di Anna Boden e Ryan Fleck. Numerose attrici furono tenute in considerazione da Kevin Feige e soci, prima di giungere al nome che oggi conosciamo ed apprezziamo. Scopriamo insieme quali attrice avrebbero potuto interpretare Captain Marvel.

Natalie Dormer

Nota principalmente per il ruolo di Margaery Tyrell ne Il Trono di Spade, la star avrebbe potuto calarsi benissimo nei panni della bionda Carol Danvers. Tuttavia, l'idea non si concretizzò, ostacolata, soprattutto, dal fatto che la Dormer avesse avuto già un ruolo, seppur secondario, in Captain America: Il Primo Vendicatore, quello della Private Lorraine.

Yvonne Strahovski

Le serie The Handmaid's Tale e Dexter hanno rappresentato il palcoscenico ideale per il talento di Yvonne Strahovski. Probabilmente, l'ingresso nell'MCU come Captain Marvel avrebbe rappresentato una consacrazione definitiva, ma non lo potremo mai sapere.

Emily Blunt

Da Peggie Carter a Sue Storm passando per Natasha Romanoff, la star di Oppenheimer e Il Diavolo veste Prada è sempre stata vicina ai Marvel Studios senza mai entrarci (fino a questo momento). Ebbene, i fan chiesero a gran voce Emily Blunt come volto di Carol Danvers, ma la storia ha preso tutta un'altra piega.

Katee Sackhoff

L'attrice, nota per i suo ruoli in Battlestar Galattica e The Mandalorian, fu realmente vicina ad interpretare Captain Marvel, ma la concorrenza di Brie Larson ebbe definitivamente la meglio.

Rebecca Ferguson

Così come Emily Blunt, anche Rebecca Ferguson rinunciò al ruolo del pupillo di Nick Fury. Non si può certo dire che il suo "no" alla Marvel abbia rappresentato una batosta per la sua carriera, che continua a spendere grazie alla partecipazione nel blockbuster Dune di Denis Villeneuve e nella saga di Mission Impossibile al fianco di Tom Cruise.

Tante proposte ma una sola certezza: Brie Larson è divenuta, a tutti gli effetti, un pilastro portante del Marvel Cinematic Universe, contribuendo alla rappresentazione di un genere femminile potente e protagonista della narrazione. La sua Captain Marvel avrà un futuro nella Multiverse Saga e non vediamo l'ora di scoprirlo. Le possibilità del multiverso sono illimitate e chissà se, in futuro, qualcuna tra le attrici sopracitate potrà fare una comparsa nei panni di Carol Danvers.