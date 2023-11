The Marvels, 3 personaggi che potrebbero apparire dopo QUEL clamoroso cameo

The Marvels si è rivelato, secondo molti, meglio rispetto alle aspettative che il pubblico si era prefissato. L'ultima scena del film e la post-credit sono state capaci di far saltare gli spettatori dalle poltrone in una maniera che non succedeva nei film dell'MCU da qualche tempo.

AVVERTIMENTO SPOILER

Se molti continuano a chiedersi quando potremmo vedere definitivamente gli Young Avengers nell'MCU, la risposta è arrivata. Il modo in cui Kamala recluta Kate Bishop alla fine del film e la piccola anticipazione sulla figlia di Scott Lang lascia intendere quanto, l'intenzione di Ms. Marvel sia quella di creare un giovane ed imprevedibile supergruppo. Un'altra delle grandi domande che hanno attanagliato gli spettatori dopo la fine del film riguardo la scena post credit. Contro ogni aspettativa ci viene mostrata quella che, ipoteticamente, dovrebbe essere la "sede" degli X-Men con la comparsa di Hank McCoy aka Bestia, interpretato da Kelsey Grammer che aveva già vestito i panni del personaggio da adulto nella saga della Fox.

L'introduzione improvvisa di questo "universo alternativo" degli X-Men spinge, con moltissima probabilità, in direzione di Deadpool. Rivedere il Wolverine di Hugh Jackman e l'Hank McCoy di Kelsey Grammer lascia moltissimi margini all'ipotesi di re-incontrare anche gli X-Men dell'universo Fox nella loro storica formazione. Ma quali potrebbero essere i mutanti che vedremo in futuro su schermo? Dopo Charles Xavier e Hank McCoy c'è quasi la certezza che il pubblico avrà modo di incontrare nuovamente, nella loro storica incarnazione, quei personaggi che ha imparato ad amare e conoscere grazie ai film della Fox che hanno avviato il genere dei cinecomic.

Erik Lehsherr aka Magneto

E' da WandaVision che si ipotizza un cameo di Ian McKellen nei panni di Magneto o, addirittura, della sua versione più giovane interpretata da Michael Fassbender. Vedendo il modo in cui è stata presentata la variante di Charles e, soprattutto, l'ipotesi di avere un film standalone su Wanda Maximoff non sarebbe impossibile vedere una incarnazione di uno dei più grandi antieroi della storia del fumetto anche nel Marvel Cinematic Universe.

Jean Grey

Questo era stato un collegamento più che logico soprattutto dopo l'annuncio di Hugh Jackman nel primo Deadpool dell'MCU. Jean è stato il suo grande amore impossibile nelle pellicole originali degli X-Men. Ipotizzando che il Wolverine che comparirà in Deadpool provenga direttamente dall'universo Fox, non sarebbe strano veder comparire in qualche flashback la Jean Grey di Famke Janssen che lo stesso Logan è stato costretto ad uccidere in X--Men: Conflitto Finale o in una versione alternativa proveniente dal futuro creato dopo X-Men Giorni di un futuro passato.

Ororo Munroe aka Tempesta

Il modo in cui la storia di Ororo nei fumetti è legata a doppio filo al Wakanda renderebbe più che facile la sua comparsa in una ipotetica versione alternativa del paese africano. L'ipotesi più sempre, in caso contrario, potrebbe essere la possibilità vederla in qualche scena legata a ciò che abbiamo visto nella scena post-credit di The Marvels. Avendo sempre fatto parte degli X-Men fin da ragazzina non sarebbe assurdo incontrare nel contesto della Xavier Mansion la Tempesta di Halle Berry.

Ciò che raccontiamo, ovviamente, sono tutte ipotesi e possibilità che, vedendo sul grande schermo la comparsa di Bestia e la direzione che sta prendendo l'MCU si potrebbero definire attendibili. Un risvolto di trama improvviso causato da un qualsiasi altro film o serie tv (la seconda stagione di Loki è un esempio) potrebbe cambiare le carte in tavola cambiare quelle che sono e continueranno ad essere, almeno per ora, solo teorie.