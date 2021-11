The Marvelous Mrs. Maisel: arrivano le prime foto della quarta stagione!

Dopo quasi due anni tutti attendono il ritorno di The Marvelous Mrs. Maisel. Giunto alla terza stagione, distribuita in patria a Dicembre del 2019, lo show ha vissuto poi una lunga pausa, dovuta al covid-19. Tante saranno le novità in The Marvelous Mrs. Maisel 4, e possiamo notarle già nelle prime foto pubblicate da Amazon Prime Video.

La serie è opera di Amy Sherman-Palladino e del produttore esecutivo Daniel Palladino, e nel tempo ha raccolto molti premi: 20 Emmy Awards, 3 Golden Globe (tra cui quello per miglior serie di genere commedia), 2 PGA Awards, un WGA Award, 6 Critics Choice Awards e un Peabody Award.

Nelle prime immagini vediamo una Midge un po' diversa. La donna è infatti scura in volto e piuttosto pensierosa. Secondo quanto riportato dalla creatrice, la protagonista dovrà infatti confrontarsi con la sconfitta e con tutto ciò che essa comporta. La commedia è fatta anche di questo. La seconda immagine, invece, ci dà ben poche informazioni su ciò che potrebbe accadere. Nello scatto vediamo infatti Abe e Rose apparentemente molto felici mentre si godono la loro cena davanti alla TV.

Palladino ha raccontato che la quarta stagione partirà da dove si era conclusa la terza, con un probabile piccolo salto temporale. E, in effetti, la foto di Midge sembra mostrare proprio le conseguenze dell'esperienza in tournée.

Intanto arrivano notizie dalla produzione della serie: un'attrice che potreste ricordare in Una Mamma per Amica si è unita al cast di The Marvelous Mrs.Maisel!