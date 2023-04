The Marvel, confermato: tenetevi pronti, il trailer con Brie Larson arriva oggi

In queste ore i Marvel Studios hanno confermato che la pubblicazione del primo trailer di The Marvel, atteso sequel di Captain Marvel con protagonista l'attrice premio Oscar Brie Larson, avverrà nel corso della giornata odierna, martedì 11 aprile.

L'anticipazione è arrivata tramite un breve teaser condiviso sui social da Marvel Entertainment: il video promozionale, che potete trovare in calce all'articolo, è composto solo da audio e dura circa 17 secondi, e una voce (che potrebbe essere quella del Nick Fury di Samuel L. Jackson) chiede: "Dov'è il Capitano Rambeau?"

Diretto da Nia DaCosta, The Marvels funge da sequel di Captain Marvel del 2019 e vede protagonisti Brie Larson nei panni di Carol Danvers/Captain Marvel, Teyonah Parris nei panni di Monica Rambeau e Iman Vellani nei panni di Kamala Khan/Ms. Marvel, personaggio che ha fatto il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe nell'omonima serie tv della piattaforma di streaming on demand Disney+, che è stata rinnovata per una seconda stagione. Come ricorderete, il finale della prima stagione di Ms. Marvel includeva un cameo di Brie Larson in una scena post-credit pensato proprio per aprire la strada a questo nuovo capitolo del MCU.

Previsto inizialmente per quest'estate, The Marvels è stato rinviato a novembre 2023: restate sintonizzati, torneremo ad aggiornarvi non appena il trailer sarà online!