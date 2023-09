The Martian, furono chieste delle consulenze alla NASA durante la produzione

Molto spesso i film di fantascienza peccano moltissimo di realismo, soprattutto nel modo in cui vengono raccontate alcuni elementi scientifici realmente in studio. Nel caso di The Martian di Ridley Scott, il regista consultò direttamente la NASA per riuscire ad essere il più fedele possibile.

Un pò come in Interstellar nel quale ci sono tantissime ispirazioni reali, anche The Martian è stato la conseguenza di un grandissimo studio da parte di regista, attori, sceneggiatori e coloro che hanno curato la messa in scena della pellicola. Il film racconta la storia di un astronauta sopravvissuto ad una tempesta costretto a vivere con scarse risorse e solo con il proprio ingegno su Marte. Oltre a dover curare nel minimo dettaglio tutto il lato legato alle tecniche di sopravvivenza, anche la verosimiglianza del lato scientifico fu fondamentale.

La NASA fu direttamente consultata dalla troupe per tutto ciò che riguardava la rappresentazione dei viaggi spaziali e la vita nello spazio in particolare in relazione con tutto ciò che riguardava Marte. Il fatto che la NASA sia finanziata in maniera federale diede modo agli autori e alla produzione di avere accesso a molti documenti e archivi riguardanti i lanci spaziali senza dover pagare alcun contributo. Questo aiutò moltissimo nel corso della realizzazione del film.

