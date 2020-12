The Marksman, adrenalinico trailer ufficiale del nuovo film d'azione con Liam Neeson

È grazie alla Briarcliff Entertainment che possiamo mostrarvi oggi il primo trailer ufficiale di The Marksman, nuovo e intrigante action-thriller diretto da Robert Lorenz (Di nuovo in gioco) che vede come grande protagonista Liam Neeson (Io vi troverò, Un uomo tranquillo) nei panni un rancher man dell'Arizona.

"Jim Hanson, duro allevatore dell'Arizona, vuole semplicemente essere lasciato in pace dai tanti avvisi di sfratto mentre cerca di guadagnarsi da vivere in un tratto isolato del confine con il Messico. Tutto cambia quando Jim, ex-tirato scelto delle forze speciali militari, vede un piccolo migrante di 11 anni, Miguel, fuggire con la madre Rosa da alcuni assassini di un cartello della droga guidato dallo spietato Mauricio. Dopo essere stata coinvolta in una sparatoria, in fin di vita Rosa implora Jim di prendersi cura di Miguel e di riportarlo sano e salvo alla sua famiglia a Chicago. Sfidando l'autorità, Henson prende il bambino e si imbarca in questo viaggio lungo la strada durante il quale stringono amicizia, mentre Mauricio e i suoi uomini aprono una caccia al bambino lasciandosi alle spalle una scia di sangue".



Nel cast di The Marksman troviamo anche Katheryn Winnick, Teresa Ruiz e Juan Pablo Raba, per un'uscita prevista nelle sale cinematografiche americane il prossimo 21 gennaio 2021.



