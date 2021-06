The Many Saints of Newark, torna Tony Soprano nel trailer ufficiale del film prequel!

Warner Bros. Pictures ha finalmente diffuso in rete il primo trailer ufficiale di The Many Saints of Newawk, prequel dell'acclamata serie HBO I Soprano che racconterà l'ascesa al potere del giovane Tony tra le strade del New Jersey.

A vestire i panni del protagonista troviamo Michael Gandolfini, figlio del compianto interprete originale James Gandolfini, scomparso a giugno 2013 a causa di un infarto mentre si trovava in Italia. Come svelato sul finale del filmato, l'uscita del film è prevista per l'autunno del 2021 nelle sale americane e su HBO Max.

Questa è la sinossi ufficiale: "Il giovane Anthony Soprano sta crescendo in una elle epoche più tumultuose della storia di Newark, diventando un uomo proprio mentre i gangster rivali iniziano a insorgere e sfidare la potentissima famiglia criminale DiMeo per il controllo di una città sempre più divisa dalle razze. Preso tra i tempi che cambiano c'è lo zio che idolatra, Dickie Moltisanti (Alessandro Nivola), il quale si trova alle prese con le sue responsabilità sia professionali che personali, e la cui influenza sul nipote contribuirà a trasformare l'adolescente nel potentissimo boss mafioso che conosceremo in seguito: Tony Soprano."

Il cast include anche Leslie Odom Jr., John Bernthal, Corey Stoll, Billy Magnussen, Michela De Rossi, John Magaro, Vera Farmiga e Ray Liotta, quest'ultimo protagonista del trailer (verso il minuto 1:42) di un evidente riferimento ad una delle scene più celebri di Quei Bravi ragazzi, ovvero l'iconica risata del protagonista.

Che ve ne pare di questo primo trailer? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, Michael Gandolfini ha parlato delle difficoltà di interpretare Tony Soprano.