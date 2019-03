The Many Saints Of Newark: Michela De Rossi nel cast del prequel de I Soprano

Come confermato da Deadline, Michela De Rossi si è ufficialmente unita al cast di The Many Saints Of Newark, il film prequel della serie I Soprano prodotto dalla New Line.

Secondo le prime informazioni, fornite sempre dalla testata giornalistica americana, la De Rossi dovrebbe interpretare un'ambiziosa immigrata italiana che arriva in America e si stabilisce a Newark.

Nata a Roma nel 1993, Michela De Rossi ha compiuto il suo esordio cinematografico solamente lo scorso anno nel film dei fratelli D'Innocenzo, La terra dell'abbastanza; ha dunque recitato nell'adattamento de La profezia dell'armadillo, tratto dal romanzo a fumetti di Zerocalcare, per poi apparire al fianco di Antonio Albanese nella serie I topi, andata in onda su Rai 3. The Many Saints of Newark sancirà il suo esordio negli Stati Uniti e inutile dire come questa sia chiaramente una delle opportunità da non perdere per un attrice così giovane, soprattutto a inizio carriera. La De Rossi avrebbe, infatti, compiuto il suo primo viaggio negli States proprio per partecipare ai provini per il ruolo.

L'attrice andrà quindi ad affiancare un cast già nutrito, composto da Alessandro Nivola, Vera Farmiga, Ray Liotta, Jon Bernthal, Corey Stoll, Billy Magnussen, John Magaro e dal figlio di James Gandolfini, Leslie Odom Jr.

Scritto dal creatore della serie David Chase, il film sarà diretto da Alan Taylor, in quello che si spera possa rilanciare la sua carriera dopo le delusioni di Thor: The Dark World e soprattutto di Terminator Genisys; Taylor nel 2017 è tornato alla regia di un episodio di Game of Thrones (Beyond the Wall) mentre nel 2018 ha diretto un episodio della serie Amazon, Electric Dreams (Safe and Sound).

La data d'uscita di The Many Saints of Newark, che dovrebbe intitolarsi semplicemente Newark una volta diffuso, è fissata per il 25 settembre 2020 negli Stati Uniti.