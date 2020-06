The Mandalorian vs Spider-Man: l'epico scontro nella straordinaria fan-art

Ormai lo sappiamo: Spider-Man è un astronauta provetto, e dopo la gita nello spazio iniziata con Infinity War, l'arrampicamuri ha deciso di farsi un viaggio anche nella galassia lontana lontana di The Mandalorian.

Nella fan art pubblicata da cvialet_art lo vediamo infatti impegnato in un violento scontro con Din Djarin: "Star Wars vs Marvel Part 5: Iron Spider vs the Mandalorian. Alcuni di voi mi avevano chiesto lo scontro tra Spider-Man e Boba Fett, ma ho deciso di sostituirlo con il mandaloriano e di donare un'armatura a Spider-Man. Ho scelto inoltre il classico iron suit perché è davvero un peccato che non l'abbiamo visto nel MCU (anche se il costume iron spider visto nei film è incredibile)".

Il costume è infatti rosso e dorato, e non potevano mancare gli artigli visti nei film degli Avengers. A questo punto verrebbe da chiedersi perché l'Uomo Ragno dovrebbe prendersela con Mando. Beh, l'assillante J Jonah Jameson di JK Simmons non esiterebbe un attimo a definire il suo atletico concittadino come uno dei perfidi cacciatori di taglie in cerca di Baby Yoda.

Ma chi vincerebbe tra i due? Se Spider-Man può contare sui suoi superpoteri e sulle ragnatele, c'è da dire che i mandaloriani hanno accesso ad un sacco di risorse e gadget interessanti grazie alle loro armature, qualcosa che li accomuna per certi versi al rivale DC Batman. Diteci la vostra nei commenti!

Nel frattempo vi consigliamo di dare uno sguardo ai 5 ruoli iconici di Pedro Pascal, segnalandovi che è previsto un gradito ritorno alla regia di The Mandalorian, in vista della stagione 2.