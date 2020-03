The Mandalorian: Peyton Reed dirigerà due episodi della seconda stagione?

Smentito una volta per tutte il coinvolgimento di James Mangold, che invece collaborerà con la Lucasfilm come regista di regista di Indiana Jones 5, ecco arrivare in rete un nuovo rumor sull'attesa seconda stagione di The Mandalorian.

Restando nel campo della regia, infatti, lo scooper Charles Murphy ha reso nota un'indiscrezione secondo cui Peyton Reed (Ant-Man, Ant-Man and the Wasp) sarebbe stato ingaggiato per dirigere due episodi del nuovo arco narrativo dello show.

Sempre secondo il report, che lo stesso autore definisce come "non confermato" in quanto non è riuscito a verificare la veridicità dell'informazione con una seconda fonte (anche se la prima viene definita attendibile), per la nuova stagione di The Mandalorian sarebbe anche previsto il ritorno di Taika Waititi, che ricordiamo aver doppiato il droide IG-11 e diretto il primo, esaltante finale di stagione.

Le riprese di The Mandalorian, lo ricordiamo, si stanno svolgendo proprio in questo periodo in vista dell'uscita fissata al prossimo ottobre su Disney+. In attesa di saperne di più sulla trama dei nuovi episodi, vi lasciamo alle anticipazioni di Giancarlo Esposito sul ruolo di Moff Gideon nella seconda stagione.

Dopo i due capitoli di Ant-Man, Reed ha già firmato un nuovo contratto con i Marvel Studios per dirigere Ant-Man 3.