The Mandalorian: Jon Favreau rivela il nome di Baby Yoda?

L'ultimo episodio di The Mandalorian è stato trasmesso solo qualche giorno fa e, sebbene risponda a molte domande sul passato dei protagonisti, il mistero intorno a Baby Yoda resta, primo tra tutti il nome del piccolo alieno. Attenzione! Continuando potreste leggere alcuni spoiler indesiderati!

Il fenomeno Baby Yoda è diventato ormai virale e, se per il CEO Disney il ritardo del merchandise ufficiale sarebbe un valore aggiunto, è pur vero che in ogni angolo del pianta i fan sono in fervente attesa di avere un cucciolo verde tutto loro.

Ma è giusto chiamarlo Baby Yoda? Persino Bob Iger è stato castigato per averlo chiamato così e il creatore della serie Jon Favreau ha più volte precisato che, per ora, la dicitura più corretta sarebbe quella quantomai generica di "il Bambino".

Il motivo? Per il produttore, ad oggi, sarebbe l'unico modo per evitare di confondere il piccoletto verde con una versione più giovane del maestro Jedi: sulla linea temporale (in dettaglio nel post in calce) la serie è ambientata dopo Star Wars: Il ritorno dello Jedi, pellicola nella quale il secolare Yoda ci lascia per divenire parte della Forza.

Nel primo season finale di The Mandalorian il mercenario, del quale è stato finalmente rivelato il nome, riceve il suo marchio e forma il suo clan, composto da se stesso e dal bambino, del quale sarà responsabile fino alla maggiore età o finché non sarà ricongiunto alla famiglia.

I due partiranno alla volta dello spazio più profondo per cercare il pianeta d'origine del piccoletto verde: Baby Yoda avrà finalmente un nome? È ciò che speriamo di vedere nella seconda stagione di The Manadalorian che si prospetta ancora più avvincente della prima.