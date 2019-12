The Mandalorian influenzerà il successo di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker?

Mentre The Mandalorian prosegue la sua programmazione su Disney+ sull'onda del successo virale di Baby Yoda, a breve arriverà nelle sale anche l'atteso Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Ma che impatto avrà la serie Disney+ sugli incassi del capitolo finale della saga cinematografica?

La domanda in questione, posta da io9 alla presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy, nasce dai motivi che hanno portato all'inaspettato flop di Solo: A Star Wars Story al botteghino (l'unico del franchise). Secondo molti, infatti, l'uscita di Solo è arrivata a troppi pochi mesi di distanza da Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

"Non credo che ci sia da preoccuparsi" ha spiegato la Kennedy. "Siamo rimasti piacevolmente sorpresi. Ci stiamo buttando nella televisione. Non avevamo mai fatto una serie live-action di Star Wars. Perciò sì, non è tutto scontato e ci siamo presi dei rischi. Ma ciò di cui eravamo sicuri è che i due titoli sono davvero differenti in termini di aspetto e sensazioni, non stiamo provando in alcun modo a ripeterci. Abbiamo capito molto presto che i due potessero convivere. E in realtà penso che il divertimento che i fan stanno avendo con The Mandalorian aiuterà anche L'Ascesa di Skywalker."

Restando in casa Disney+, la Casa di Topolino ha in programma di estendere ancora di più il lato "televisivo" del franchise con l'uscita di diversi titoli tra cui le già confermate serie su Obi-Wan Kenobi e Cassian Andor. Sul lato cinema, inoltre, è già previsto l'arrivo di un nuovo film di Star Wars per il 2022, anche se dopo l'abbandono di David Benioff e D.B. Weiss non è ancora chiaro a chi sarà affidato il progetto (che si tratti dell'inizio della trilogia di Rian Johnson?)