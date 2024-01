The Mandalorian e Grogu, la stagione 4 della serie tv è già stata scritta interamente?

Recentemente Lucasfilm ha annunciato a sorpresa The Mandalorian & Grogu, nuovo film per il cinema della saga di Star Wars che chiuderà la serie tv The Mandalorian, tuttavia continuano ad emergere indiscrezioni in merito alla produzione della quarta stagione dello show Disney+.

Stando ad una nuova pubblicazione del The Hollywood Reporter, infatti, pare che l'annuncio di The Mandalorian & Grogu sia arrivato a scapito di The Mandalorian 4, il previsto quarto ciclo di episodi della popolare serie tv creata da Jon Favreau e Dave Filoni: come si legge sul magazine, tutti gli episodi della quarta stagione della serie tv live-action di Star Wars erano già stati scritti durante gli scioperi di Hollywood, con tutte le sceneggiature delle puntate interamente completate e consegnate a Lucasfilm.

Non è chiaro il motivo per cui lo studio cinematografico abbia deciso di scalzare la stagione 4 di The Mandalorian dalla lista delle priorità per concentrarsi su un lungometraggio (anzi, non è nemmeno chiaro se The Mandalorian 4 è stata cancellata o meno, dato che alcuni rapporti suggeriscono che la serie tv sarà sviluppata in concomitanza con il film), ma quel che è certo è che Din Djarin e Baby Yoda esordiranno sul grande schermo, ancora una volta diretti da Jon Favreau.

