The Mandalorian & Grogu, al via le riprese? Novità sul film Star Wars

The Mandalorian e Grogu sarà diretto da Jon Favreau, e contro ogni aspettativa, sembra che le riprese del film stiano per cominciare.

The Mandalorian e Grogu è stato rivelato appena questo mese, ma sembra che la produzione sia decisa a non perdere tempo, è la data di inizio delle riprese è stata fissata, secondo Productionlist.com, per il 17 giugno 2024. In ogni caso non è un annuncio Lucasfilm, quindi rimaniamo in attesa di una comunicazione ufficiale. Il film non ha una trama né una data d'uscita ufficiale, ma è logico aspettarsi che la pellicola riprenda dalla conclusione della terza stagione di The Mandalorian.

Il film sostituirà quindi una eventuale quarta stagione di The Mandalorian? Non è assolutamente detto. Sembra infatti che, come riportato dal sito Making Star Wars, sia il film che la quarta stagione possano andare in produzione in contemporanea: “Una delle cose che sono venute fuori in questi giorni, anche se al momento la consideriamo come un'indiscrezione, è che il piano era di fare sei episodi di The Mandalorian 4 e poi di fare del finale della serie un grande film per il cinema. Lucasfilm porterà la quarta stagione di The Mandalorian su Disney+ entro la fine del prossimo anno”. Sarà effettivamente così? Non resta che attendere aggiornamenti. Ma chi sarà il villain di The Mandalorian e Grogu?