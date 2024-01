The Mandalorian & Grogu, quando esce il film di Star Wars diretto da Jon Favreau?

The Mandalorian & Grogu ha rappresentato una svolta nel modo di approcciare a Star Wars da parte di Disney e Lucasfilm: mai prima d'ora una serie TV aveva portato ad un film che dovrebbe concluderne l'arco narrativo, e tanto basta (ma non è certo l'unico motivo) ad accendere un hype che già ad oggi sembra difficile da contenere.

L'annuncio di The Mandalorian & Grogu ha in effetti mandato in delirio i fan, che immediatamente sui social hanno dato il via a un tam-tam di quelli difficili da ignorare: la prima domanda che al momento tutti si pongono, naturalmente, riguarda la possibile data d'uscita del film che sarà diretto dal padre della serie, Jon Favreau.

Al momento, naturalmente, dalla produzione non arrivano informazioni certe al riguardo: tutto ciò che ci è dato sapere è che la produzione del film dovrebbe prendere il via entro la fine del 2024, il che ci lascia pensare che sarà difficile aspettarsi un esordio sul grande schermo prima del 2026 (sperando, naturalmente, che i tempi siano maturi già entro la prima metà dell'anno).

Non tutto, naturalmente, ruoterà intorno a Din Djarin e Grogu: i film di Star Wars annunciati negli ultimi mesi sono stati davvero un bel po', per cui le cose su cui concentrarci non mancheranno di certo! E voi, quale di questi attendete con maggior trepidazione? Fatecelo sapere nei commenti!