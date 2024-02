The Mandalorian & Grogu, Pedro Pascal rompe il silenzio sul film: tornerà sotto il casco?

In attesa di un annuncio ufficiale sul cast di Fantastici 4, sappiamo che molto presto Pedro Pascal sarà impegnato sul set di The Last of Us: Parte 2, ma per quanto riguarda The Mandalorian & Grogu?

La Disney ha confermato ufficialmente che il film di The Mandalorian arriverà nel 2026 e segnerà il ritorno di Star Wars sul grande schermo per la prima volta dal 2019, un dettaglio non da poco che costringerà la produzione a serrare i ranghi e ad iniziare le riprese il prima possibile: ma Pedro Pascal farà parte del team oppure affiderà il suo Mandaloriano ad uno stuntman, per poi tornare magari solo in fase di doppiaggio?

Da quando la terza stagione di The Mandalorian si è conclusa, i fan di Star Wars hanno ipotizzato che Pedro Pascal si sarebbe allontanato dal ruolo di Din Djarin, e considerato che il personaggio è praticamente del tutto nascosto dal suo casco e dalla sua armatura non sarebbe difficile assegnare il ruolo ad un altro attore. Tuttavia, quando gli è stato chiesto se pensa che verrà sostituito per il film di Star Wars, Pedro Pascal ha risposto: "No", prima di aggiungere rapidamente: "Dio, almeno lo spero!".

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità: The Mandalorian & Grogu uscirà il 22 maggio 2026.