The Mandalorian & Grogu: grosse novità sulla stagione 4 della serie tv di Star Wars

I fan di Star Wars di domandano che fine farà la stagione 4 di The Mandalorian ora che l'avventura di Din Djarin è ufficialmente diretta verso il grande schermo con il nuovo film The Mandalorian & Grogu, e in queste ultime ore potrebbe essere emerse grosse novità in proposito.

Il noto portale Bespin Bulletin fa infatti sapere che la quarta stagione di The Mandalorian è ancora in fase di sviluppo attivo, e sebbene il piano originale - che prevedeva un inizio delle riprese per febbraio 2024 - sia cambiato in seguito agli scioperi di Hollywood, gli addetti ai lavori rimangono risoluti nel chiarire che la produzione dei nuovi episodi dell'acclamata serie tv avrà luogo quest'anno.

Da segnalare, a tal proposito, che il famoso sito Making Star Wars, storicamente legato alla saga Lucasfilm e il primo in assoluto - diversi mesi fa - a riportare la notizia che Mando e Grogu sarebbero arrivati sul grande schermo, ha lasciato intendere che The Mandalorian 4 e The Mandalorian & Grogu saranno sviluppati contemporaneamente, un'eventualità che per il portale è "altamente probabile". Si legge sul sito: "Una delle cose che sono venute fuori in questi giorni, anche se al momento la consideriamo come un'indiscrezione, è che il piano era di fare sei episodi di The Mandalorian 4 e poi di fare del finale della serie un grande film per il cinema. Lucasfilm porterà la quarta stagione di The Mandalorian su Disney+ entro la fine del prossimo anno, una mossa intelligente in quanto può fungerà da introduzione al film."

Insomma, il piano sembrerebbe quello di realizzare The Mandalorian 4 e poi far uscire il film The Mandalorian & Grogu per concludere la saga. Staremo a vedere: nel frattempo, con l'attenzione focalizzata su Din Djarin e il film di Jon Favreau, pare che il film di Star Wars di Dave Filoni dovrà aspettare ancora un po'.