The Mandalorian & Grogu: grandi aggiornamenti sul film, pessime novità sulla stagione 4

Dopo i possibili primi dettagli sulla trama di The Mandalorian & Grogu, in queste ore sono emerse importanti novità in merito al prossimo film della saga cinematografica di Star Wars ma anche inquietanti aggiornamenti sulla quarta stagione della serie tv originale di Disney+.

Nel corso di una nuova intervista Brendan Wayne, ovvero uno dei due stunt-man che a turno sostituiscono il protagonista Pedro Pascal sotto l'elmetto e la corazza di Din Djarin (l'altro è Lateef Crowder) ha dichiarato che le riprese di The Mandalorian & Grogu sono pronte a partire con un piano di produzione già fissato, ma allo stesso tempo è possibile che The Mandalorian 4 non verrà più fatta, almeno non attualmente:

"Quello che continuo a sentire ovunque è che le riprese del film inizieranno a giugno. Penso che Jon Favreau abbia detto giugno. So tutto quello che accadrà nel film, ho letto la sceneggiatura: non avrebbero potuto dare il via libera al progetto senza un copione." Ovviamente lo stunt-man non ha potuto fornire dettagli sulla trama, ma ha parlato della possibilità di tornare a lavoro anche per una quarta stagione di The Mandalorian:"No, nessuna stagione 4. So che stiamo facendo un film, di sicuro faremo quello. Sul resto non so nulla."

È stato precedentemente riportato che le sceneggiature di Jon Favreau per la stagione 4 si sarebbero evolute in un film dopo gli scioperi della WGA dell'anno scorso. Tuttavia, poiché The Mandalorian è una grande serie di punta per Disney+, nuovi episodi potrebbero ancora essere realizzati prossimamente.

