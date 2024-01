The Mandalorian & Grogu, il film che chiuderà la serie è ufficiale! Jon Favreau alla regia

Se ne parla ormai da tempo, ma conferme ufficiali sulla possibilità che The Mandalorian potesse godere di un finale pensato per il grande schermo non ne erano mai arrivate... Fino a poco fa, quando i canali ufficiali del franchise hanno dato l'annuncio che tutti i fan di Star Wars attendevano!

Sarà The Mandalorian & Grogu, dunque, il film al quale sarà affidato il compito di dare una giusta conclusione alla serie che finora è forse risultata la più apprezzata (Ahsoka permettendo) tra quelle che hanno ampliato negli ultimi anni l'universo di Star Wars.

Niente quarta stagione, dunque, ma un appuntamento sul grande schermo proprio come i grandi eventi della storia del franchise, e d'altronde chi più di Din Djarin e dell'ormai ex-Baby Yoda? Tanto più che i nomi coinvolti non sono certo di seconda mano.

Sarà infatti Jon Favreau a fare da produttore e da regista a questo Thè Mandalorian & Grogu, chiudendo alla perfezione un cerchio che si era aperto con quella che fu la prima delle tante serie live-action appartenenti all'universo di Star Wars. Il film, in ogni caso, entrerà in produzione quest'anno: siete d'accordo con questa scelta? Fatevelo sapere nei commenti! Qui, intanto, vi lasciamo la recensione dell'ultima stagione di The Mandalorian.