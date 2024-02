The Mandalorian & Grogu, per il film budget inferiore a quello della serie tv?

The Mandalorian & Grogu sarà il primo nuovo film di Star Wars per il cinema e riporterà il franchise sul grande schermo a distanza di diversi anni dalla conclusione della Saga degli Skywalker, ma a quanto pare lo farà con un budget inferiore alla serie tv originale per Disney+.

Stando a quanto riportato in queste ore dal noto magazine Bespin Bulletin, infatti, pare che il debutto di The Mandalorian e Grogu sul grande schermo avrà un budget di circa 120-130 milioni di dollari, a dir poco contenuto per una produzione targata Star Wars che forse la dice lunga sulle nuove linee guida dettate da Bob Iger per la Disney: vale la pena notare, infatti, che la serie tv di The Mandalorian per Disney+ è arrivata a dei costi di produzione pari a 15 milioni di dollari per singolo episodio, dunque se questa cifra sarà confermata il film avrà un budget inferiore ad una stagione di otto episodi.

Inoltre, sempre per Bespin Bulletin, le riprese di The Mandalorian & Grogu inizieranno a giugno 2024 e si concluderanno ad ottobre dello stesso anno: una produzione di quattro mesi, una finestra leggermente inferiore a quella di sei mesi dedicati alla realizzazione delle riprese principali della terza stagione di The Mandalorian. Ricordiamo che Star Wars: L'ascesa di Skywalker figura tra i film più costosi di sempre, tra costi di budget e di marketing, quindi è ragionevole che Lucasfilm e Disney con The Mandalorian & Grogu vogliano 'volare basso' per massimizzare i profitti.

