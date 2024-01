The Mandalorian & Grogu, i fan impazziti per l'annuncio del film: le reazioni sui social

Star Wars ha annunciato l'arrivo di The Mandalorian & Grogu, il film che chiuderà la serie tv targata Disney+. Il film andrà in produzione quest'anno e sarà diretto da Jon Favreau.

La serie tv The Mandalorian è uno dei prodotti del franchise di Star Wars più di successo degli ultimi anni e ha una fanbase particolarmente appassionata: infatti non sono tardate ad arrivare un'ondata di reazioni entusiaste subito dopo l'annuncio del film su Din e Grogu. Tra manifestazioni scomposte di gioia e critiche sul titolo scelto, giudicato non abbastanza creativo, i fan si stanno esprimendo sui social, in particolar modo su X. Ci sono anche i più cinici, che vedono in questa decisione una mossa sicura per un prodotto di successo che cavalca l'onda dell'amore per The Mandalorian e Baby Yoda, prendendo il posto di un'opera più ambiziosa e con più rischi.

Poi ci sono i fan più pessimisti, come chi ha scritto questo tweet: "Star Wars è morto...la Disney l'ha ucciso con L'ultimo dei Jedi e il loro trattamento dei personaggi iconici di Star Wars (Han, Luke + Leia), quelli di cui importa davvero alla gente". Ma la maggioranza rimane estremamente contenta di vedere The Mandalorian trasposto sul grande schermo. Come questo fan, che sempre su X scrive, con forse un eccessivo ottimismo per quanto riguarda le cifre del futuro botteghino: "Cosa?? Non è possibile! Sono molto sorpreso che lo portino sul grande schermo, questa cosa è fantastica! Ho decisamente bisogno di vederlo in IMAX! Ci scommetto proprio adesso, il box office arriverà ai 3 miliardi di dollari! Nessun dubbio". In attesa di ulteriori notizie sul film di Favreu, qui trovate la nostra recensione sulla terza stagione di The Mandalorian.