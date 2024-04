The Mandalorian & Grogu esce nel 2026! La nuova data del film Star Wars

Habemus data: dopo tanto attendere e molti dubbi, Disney ha rivelato la data di uscita del film conclusivo alle vicende di Din Djarin e Grogu ma non aspettatevi di vederlo presto! Lo studios ha finalmente rilasciato il calendario delle sue uscita di punta, tra cui figura il nuovo film di Star Wars. Siete pronti?

The Mandalorian & Grogu, film spin-off della popolare serie di Lucasfilm, arriverà al cinema il 22 maggio 2026. Ancora due lunghi anni ci separano dal ritorno di Mando: le riprese della pellicola di Jon Favreau dovrebbe partire a giugno ma sembra chiaro a tutti che la stagione 4 di The Mandalorian verrà accantonata definitivamente. La pellicola di dovrebbe così chiudere il Mando-Verse di cui fa parte anche la serie live-action Ahsoka ma al momento i dettagli sono ancora scarsi per valutare questa ipotesi.

Il film probabilmente ripartirà dal finale della terza stagione di The Mandalorian e dunque potremmo aspettarci uno scontro tra Mando, Grogu e il Grand'Ammiraglio Thrawn. Sul set di The Mandalorian & Grogu tornerà sicuramente Pedro Pascal, ma ci aspettiamo anche Carl Weathers come Greef Karga e Katee Sackhoff nel ruolo di Bo-Katan Kryze. Sempre più probabile anche il ritorno di Giancarlo Esposito in The Mandalorian & Grogu.

Nell'attesa potete recuperare tutte le stagioni di The Mandalorian su Disney+.

