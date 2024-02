The Mandalorian & Grogu, Disney conferma ufficialmente la data d'uscita

In attesa di capire se la quarta stagione di The Mandalorian si farà ugualmente ora che la Disney ha annunciato il film per le sale The Mandalorian & Grogu, in queste ore la data d'uscita della nuova fatica del regista Jon Favreau è stata ufficialmente confermata.

Il ceo della compagnia Bob Iger, parlando con la stampa, ha rivelato che The Mandalorian & Grogu sarà il primo nuovo film di Star Wars ad arrivare nelle sale dal lontano 2019, anno dell'uscita di Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker, capitolo finale della saga originale: la data d'uscita è dunque fissata al 22 maggio 2026, la prima collegata ad un progetto Star Wars sul calendario ufficiale delle prossime uscite targate Disney (ce ne sono altre due già fissate: una sempre per il 2026, nello specifico per 18 dicembre 2026, probabilmente assegnata al film di Rey Skywalker con Daisy Ridley, e l'altra per il 17 dicembre 2027, potenzialmente Dawn of the Jedi di James Mangold o il cosiddetto film New Republic di Dave Filoni).

"Guardando al nostro programma cinematografico per il 2025, siamo entusiasti di riportare il pubblico al cinema con Captain America: Brave New World, I Fantastici Quattro, Elio della Pixar, Zootropolis 2 e Avatar 3", ha dichiarato il CEO di Disney Bob Iger durante una conferenza trimestrale sugli utili. "E non vediamo l'ora che arrivi il 2026 e oltre con Frozen 3, Toy Story 5 e il nuovo film di Star Wars che porterà il Mandaloriano e Grogu sul grande schermo per la prima volta."

La produzione di The Mandalorian & Grogu inizierà quest'estate a Los Angeles. Il regista Jon Favreau sarà anche produttore esecutivo insieme a Filoni e Kathleen Kennedy, che ha descritto la "nuova storia" come "perfetta per il grande schermo".