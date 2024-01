The Mandalorian & Grogu, chi sarà il villain del nuovo film Star Wars?

A The Mandalorian & Grogu sarà affidato il compito di chiudere in grande stile sul grande schermo le avventure di Din Djarin e del suo adorabile amico potentissimo nella Forza: un capitolo conclusivo di quella che resta forse la serie Star Wars più amata, e che come tale merita evidentemente un villain di un certo livello.

Chi sarà, dunque, il villain del film il cui annuncio ha mandato in visibilio i fan di Star Wars? Le alternative certo non mancano, e sono potenzialmente tutte più che invitati: pensiamo ad esempio al Consiglio Ombra, la cui fedeltà potrebbe ora essere ritornata all'Ammiraglio Thrawn dopo gli eventi della terza stagione di The Mandalorian e soprattutto di Ahsoka.

Altro nome sempre attuale su questo fronte è sicuramente quello di Darth Maul: sì, il discepolo di Palpatine è morto in Star Wars Rebels (ma d'altronde lo era anche in Star Wars: Episodio I), ma con un Dave Filoni in vena di retcon nulla è da escludere! L'ipotesi forse più interessante ci porta invece a Snoke, che secondo alcune teorie potrebbe essere il risultato degli esperimenti sulla clonazione condotti da Moff Gideon: che il film di Jon Favreau ci riveli finalmente le origini del leader del Primo Ordine? Voi, intanto, indicateci nei commenti la vostra opzione preferita!