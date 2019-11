In The Mandalorian c'è un forte collegamento con la trilogia prequel di Star Wars

Nell'ultimo episodio di Star Wars: The Mandalorian è stato individuato un collegamento diretto con la trilogia prequel della saga di George Lucas, uscita tra il 1999 e il 2005 e composta da La Minaccia Fantasma, L'Attacco dei Cloni e La Vendetta dei Sith.

La serie creata da Jon Favreau, come sappiamo, è ambientata qualche anno dopo la caduta dell'Impero, e quindi è cronologicamente successiva a Star Wars: Episodio VI - Il Ritorno dello Jedi, eppure nel terzo episodio abbiamo avuto un altro flashback che ha mostrato come le Guerre dei Cloni abbiano influenzato in modo specifico la cultura mandaloriana, specialmente quando si tratta degli attacchi della Federazione dei Mercanti.

I trailer precedenti avevano già mostrato scorci anticipatori di Super Battle Droids che apparivano in Star Wars: The Mandalorian, ma ora abbiamo visto loro e altre navi della Federazione: quando il Mandaloriano attende che la sua nuova armatura venga forgiata con l'acciaio Beskar, si ferma un attimo a ricordare la sua infanzia ed è qui che veniamo a sapere che da bambino sfiorò la morte per colpa dei droidi della Federazione dei Mercanti. Quelli che erano presumibilmente i suoi genitori lo salvarono gettandolo in un compattatore di rifiuti.

