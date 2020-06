The Mandalorian, a cena con Boba Fett e Baby Yoda con le tazze e i piatti della serie

Cosa c'è di meglio di avere sempre con sé i propri personaggi preferiti? Se uno di quei personaggi è Baby Yoda, poi... Siamo certi che non ci sia un solo fan di The Mandalorian che non vorrebbe portarlo con sé in ogni momento della giornata!

Certo, i modi non mancano: dall'esordio dello show creato da Jon Favreau il merchandising ufficiale si è dato un bel po' da fare tra magliette, peluche e gadget di vario tipo, a cui vanno ora ad aggiungersi i nuovi piatti e le nuove tazze a tema The Mandalorian.

Uno dei due set riguarda in realtà una vecchia conoscenza dei fan di Star Wars che tornerà a farsi viva con i prossimi episodi della serie: stiamo parlando di Boba Fett, a cui è dedicato un set completo di piatti, ciotole e tazze.

In secondo luogo troviamo invece l'ennesimo gadget a tema Baby Yoda: stavolta si tratta di una tazza che riprende perfettamente le sembianze dell'adorabile esserino compagno di viaggio del personaggio di Pedro Pascal. Siamo sicuri che saranno in molti a non resisterle!

In attesa dei prossimi episodi della serie, intanto, perché non ripassate un po' con noi la storia di Mandalore? Jon Favreau, intanto, ha confermato la data d'esordio della seconda stagione di The Mandalorian.