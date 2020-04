The Mandalorian, e se l'Armaiola fosse un personaggio già apparso in Star Wars Clone Wars?

L'arrivo di Ahsoka Tano nella seconda stagione di The Mandalorian potrebbe non essere l'unico collegamento tra la serie di Jon Favreau e Star Wars: The Clone Wars, altro amatissimo titolo del mondo creato da George Lucas arrivata alla sua settima e ultima stagione.

Attenzione, seguono spoiler sulla prima stagione di The Mandalorian.

L'ultima teoria emersa da Reddit, lanciata dall'utente Reddit JJaXFighter, suggerisce infatti che dietro la maschera della misteriosa Armaiola (Emily Swallow) potrebbe celarsi un volto noto dello show di Dave Filoni e di Rebels: Bo-Katan Kryze.

Come molti di voi sapranno, Bo-Katan è la sorella della deceduta Sabine (aka Duchessa) di Mandalore, la quale ha ricoperto un importante ruolo all’interno della resistenza Mandaloriana contro l’Impero, rifiutando la leadership di Darth Maul e arrivando ad ottenere il titolo di Mand’alor.

Un'eventuale apparizione del personaggio, per cui in realtà al momento non esistono indizi concreti, potrebbe anchespiegare come Moff Gideon è entrato in possesso della Darksaber, avendola posseduta lei stessa in passato (le era stata donata dalla sorella).

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere la versione live-action di Bo-Katan? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. Per altre notizie, vi ricordiamo che Disney+ ha annunciato l'arrivo di un documentario sul dietro le quinte di The Mandalorian.