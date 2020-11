The Mandalorian 2 ha spianato la strada ad uno spin-off su Ahsoka Tano e Bo-Katan?

L'episodio di questa settimana di The Mandalorian 2, il capitolo 13 intitolato "The Jedi", ha entusiasmato i fan con l'attesissimo debutto live-action di Rosario Dawson nei panni di Ahsoka Tano.

Con l'apparizione live-action di Ahsoka di questa settimana, che si ricollega direttamente al debutto live-action di Bo-Katan Kryze interpretata da Katee Sackhoff qualche puntata fa, la serie di Lucasfilm e Disney+ potrebbe aver appena spianato la strada ad uno spin-off con protagoniste le due guerriere.

Il fatto che sia stata Bo-Katan a condurre Mando all'attuale posizione di Ahsoka dimostra che le due sono ancora in contatto, Bo-Katan e Ahsoka avevano combattuto insieme per spodestare Darth Maul dal controllo di Mandalore e la prima oggi vuole riportare l'ordine nel suo mondo natale. Grazie ai precedenti episodi di The Mandalorian 2, sappiamo che Bo-Katan ha combattuto durante la Purga ma ha perso la Darksaber, che ora è in possesso di Moff Gideon e che lei sta ancora cercando di recuperare.

Con Bo-Katan alla ricerca di Moff Gideon e Ahsoka ancora a caccia di Thrawn - due importanti ufficiali imperiali che potrebbero facilmente essere collegati - non sarebbe impossibile vedere Bo-Katan e Ahsoka incrociare di nuovo il loro cammino per collaborare ancora una volta. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

