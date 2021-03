The Mand With the Miraculous Hands, Woody Harrelson protagonista del film: i dettagli

Come riporta The Wrap, il quotatissimo Woody Harrelson (Zombieland, Hunger Games) sarà il protagonista di The Man With the Miraculous Hands, nuovo progetto cinematografico scritto e diretto dal regista Oren Moverman, che già nel 2009 e nel 2011 aveva collaborato con l'interprete in The Messanger e il bel Rampart.

Il film è un adattamento di The Man With the Miraculous Hans: The Fantastic Story of Felix Kersten, Himmler's Private Doctor, biografia scritta da Joseph Kessler che come suggerisce proprio il titolo è interamente dedicata alla storia e alla vita del medico privato dell'ufficiale nazista Heinrich Himmler. Harrelson dovrebbe interpretare proprio il ruolo del dottore.



La biografia segue la vicenda "di Kersten come il medico che è stato in grado con la sua terapia di alleviare i forti dolori addominali di Himmler, conferendogli così un'influenza straordinaria su uno dei principali artefici dell'Olocausto. Grazie al suo talento nella negoziazione, infatti, Kersten è stato in grado di salvare migliaia di vite dai campi di concentramento".



Vi ricordiamo che rivedremo prossimamente Harrelson al cinema in Venom: La furia di Carnage di Andy Serkis, nella commedia Man From Toronto al fianco di Kevin Hart e che ha recentemente terminato le riprese di Triangle of Sadness dell'acclamato Ruben Ostlund.



Diteci cosa ve ne pare nei commenti in calce alla notizia.