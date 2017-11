The Man Who Killed Don Quixote: Terry Gilliam è sorpreso dalla bellezza del film

Dal termine delle riprese, dopo anni di lunga gestazione produttiva, erano arrivate solo pochissime notizie dal nuovo film di, tra cui la buona accoglienza ai primi screening privati.

Adesso, Gilliam ha concesso un’intervista al New York Times in cui aggiorna sullo stato della post-produzione della pellicola: “Beh, abbiamo quasi terminato il montaggio. Stiamo sistemando un po’ di cose proprio in questo momento, giusto qualche piccolo accorgimento. Abbiamo ancora molti mesi davanti per lavorare agli effetti speciali, al suono e alla musica. Ma per quanto posso dire, al momento, ci siamo quasi ed è sorprendentemente meraviglioso. Ho sempre esitato quando mi sentivo troppo ottimista o sovraeccitato per il mio lavoro. Preferisco rimanere un po’ cinico e distante al riguardo. Quando ti innamori di qualcosa, è doloroso poi se non è la stessa cosa anche per tutti gli altri. Ma tutti quelli che l’hanno visto finora hanno usato queste parole: ‘Ne siamo innamorati’. Quindi, vediamo se hanno ragione”.

Nonostante non ci sia ancora una data d’uscita certa per il film di Gilliam, il cui ultimo lungometraggio è al momento The Zero Theorem, è data per probabile una sua presentazione al prossimo Festival di Cannes. I diritti di distribuzione per Stati Uniti, Canada e Regno Unito sono stati acquisiti da Amazon Studios.

Nel cast, lo ricordiamo, ci sono Jonathan Pryce, Adam Driver, Olga Kurylenko, Joana Ribeiro e Stellan Skarsgard.