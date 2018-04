The Man Who Killed Don Quixote: Terry Gilliam fuori da Cannes per una causa legale

La maledizione dietro il progetto The Man Who Killed Don Quixote sembra destinata a continuare per Terry Gilliam, che non sarà come ipotizzato da qualcuno al prossimo Festival di Cannes.

La notizia è balzata subito all’occhio non appena è stato ufficializzato il programma della prossima edizione del Festival di Cannes, nel quale non figurava l’ultima gigantesca fatica del regista americano. Si sono così subito iniziati a cercare i motivi dietro tale assenza, un po’ come successo a un altro grande escluso di quest’anno, Xavier Dolan e il suo La mia vita con John F. Donovan.

La riposta l’ha data direttamente il direttore del Festival, Thierry Fremaux, il quale nel corso di una recente intervista ha dichiarato: “Questo film – così come altri – è impelagato in una disputa che verrà portata in tribunale”. Tuttavia, gli ultimi report indicano che Fremaux non ha chiuso del tutto la porta al Don Quixote di Gilliam, aggiungendo che “la selezione non è ancora definitiva” e suggerendo la possibilità di trovare il film a Cannes in qualche evento speciale.

L’autore dell’intervista, Screen Daily, ha anche raggiunto Jeremy Thomas, produttore esecutivo di The Man Who Killed Don Quixote, il quale ha dichiarato che sperava di vedere il film nella selezione ufficiale del concorso, ma per adesso “non sa cosa potrebbe succedere” e che non ci resta che “aspettare l’evolversi della vicenda”.

Per vedere il compimento di questo progetto abbiamo già aspettato oltre 25 anni, diremmo che possiamo attendere ancora qualche altro mese. Intanto, su queste pagine potete ammirare il trailer ufficiale della pellicola maledetta di Gilliam con Jonathan Pryce, Adam Driver, Olga Kurylenko, Stellan Skarsgard, Jordi Mollà e Oscar Jaenada.