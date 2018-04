The Man Who Killed Don Quixote: nuovo stop al film, non sarà proiettato a Cannes?

La maledizione dietro il progetto The Man Who Killed Don Quixote sembra destinata a continuare per Terry Gilliam, dato che il suo film ha incontrato un nuovo improvviso ostacolo.

Qualche giorno fa, infatti, il Festival di Cannes aveva confermato ufficialmente la sua proiezione fuori concorso, ma secondo il produttore Paulo Branco e Alfama Films Productions, questo sarebbe lontanisimo dalla verità.

In un comunicato diffuso su internet, Alfana Films non soltanto afferma che The Man Who Killed Don Quixote è immerso in guai di natura legale, ma che dovrà superare un altro ostacolo anche solo per essere proiettato a Cannes.

“Ad Alfama Films Production è stato concesso il permesso di formulare un esposto contro il Festival di Cannes e chiederà al presidente della corte distrettuale di Parigi di impedire la proiezione di The Man Who Killed Don Quixote, a causa di una violazione di diritti che sono stati confermati in tre sedi legali separate. Per ragioni legali, il film non potrà essere mostrato in nessun modo senza un pre-accordo concesso da Alfama Films Production”.

Branco, a quanto pare, ha richiesto un’udienza per il 7 maggio (il giorno prima dell’eventuale proiezione a Cannes) per stabilire se il film possa essere mostrato oppure no al prestigioso festival. Intanto, su queste pagine potete ammirare il trailer ufficiale della pellicola maledetta di Gilliam con Jonathan Pryce, Adam Driver, Olga Kurylenko, Stellan Skarsgard, Jordi Mollà e Oscar Jaenada.