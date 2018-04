The Man Who Killed Don Quixote, finalmente il primo trailer ufficiale del film di Gilliam!

Dopo 18 anni dalla riprese del progetto originale con protagonisti Johnny Depp e Jean Rochefort, il travagliatissimo, maledetto, posticipato, chiacchierato e atteso The Man Who Killed Don Quixote di Terry Gilliam si mostra finalmente nel primo, bellissimo trailer ufficiale.

Mentre continuano infatti le beghe legali con l'ex-produttore Paul Blanco, che potrebbero impedire al film di essere presentato al prossimo Festival di Cannes e anche di non essere distribuito nelle sale (il che farebbe entrare in gioco Netflix o Amazon Prime Video come distributori), il progetto di Terry Gilliam si mostra pronto e fare al felicità di tutti i fan del regista e del titolo, al quale lo stesso cineasta aveva dedicato il documentario Lost in la mancha, focalizzato sulle difficoltà produttive incontrate nel 2000.



Protagonisti del film sono adesso il grande Jonathan Pryce, nei panni del titolare Don Chisciotte (o almeno tale personaggio crede di essere) e Adam Driver in quelli del consulente pubblicitario Toby Grisoni, che il vecchio pazzo scambierà per il fedele scudiero e amico Sancho Panza. I due si imbarcheranno lungo un viaggio emozionante e allucinato che attraverserà sia i nostri giorni sia un affascinante e magico XVII secolo, portando anche Toby a non riuscire più a distinguere la realtà dalle proprie illusioni.



The Man Who Killed Don Quixote vede nel cast anche Olga Kurylenko, Stellan Skarsgard, Jordi Mollà e Oscar Jaenada. Speriamo che arrivino a breve le informazioni sulle modalità di distribuzione, così che si possa mettere definitivamente la parola fine alla presunta maledizione che da anni aleggia ormai sul progetto.