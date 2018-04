The Man Who Killed Don Quixote: ecco il nuovo trailer, ma il film è a rischio per Cannes

Oggi è arrivato il nuovo trailer di The Man Who Killed Don Quixote, di Terry Gilliam. Tuttavia, la pellicola potrebbe non essere proiettata come film di chiusura del Festival di Cannes di quest'anno, come precedentemente preventivato. Ecco cosa è successo.

Questa la sinossi ufficiale del film: "E’ la storia di un vecchio disilluso (Pryce), convinto di essere Don Chisciotte, che scambia Toby (Driver), dirigente di un’agenzia pubblicitaria, per il suo fidato scudiero, Sancho Panza. La coppia intraprende così un viaggio bizzarro, saltando avanti e indietro nel tempo tra il XXI e il magico XVII secolo. A poco a poco, proprio come il famigerato cavaliere, Toby viene consumato dal mondo illusorio e diviene incapace di distinguere i suoi sogni dalla realtà. Il racconto culmina in un finale fantasmagorico ed emozionante, in cui Toby prenderà il posto di Don Chisciotte della Mancia."

Paulo Branco, produttore del film, ha minacciato gli organizzatori del festival. Qualche anno fa infatti, strinse un accordo con Gilliam per i diritti sul film, in cambio del finanziamento; Branco non riuscì però a finanziare il film e il regista trovò un altro produttore. Questo avrebbe dovuto chiudere l'accordo tra i due ma Branco è convinto che nel contratto ci sia una clausola secondo la quale spetterebbe ancora a lui la decisione sulla distribuzione del film. Ha addirittura trascinato il regista in tribunale per questa disputa.

Adesso ci è andato di mezzo anche il Festival, che ha selezionato The Man Who Killed Don Quixote come pellicola di chiusura della kermesse e che forse, a causa di questa diatriba, potrebbe non vedere il film proiettato, alla fine. L'organizzazione ha dunque diramato un comunicato ufficiale che recita (abbiamo estrapolato alcuni punti):

"L'inverno scorso, quando The Man Who Killed Don Quixote ci è stato presentato dal regista Terry Giliam, dalla Kinology Films e dal distributore Océan Films, il signor Branco ci aveva informati riguardo le sue azioni legali contro il regista a seguito della rottura del loro rapporto, avvenuta dopo la pre-produzione del film. Tali dispute legali non sono inusuali. Il Festival è regolarmente informato al riguardo, ma non è suo compito prendere una posizione su questo genere di questioni. Quindi, dopo delle attente considerazioni ... abbiamo deciso di selezionarlo... Quando abbiamo preso la nostra decisione, non c'è stata alcuna opposizione riguardo la proiezione del film al Festival. Pertanto non abbiamo agito con noncuranza né abbiamo “forzato le cose” come il signor Juan Branco ha dichiarato alla stampa... Il Festival non fa promesse riguardo alla selezione dei film: o li prende o non lo fa...Il Festival di Cannes rispetterà pertanto la decisione del tribunale, qualsiasi essa sia, ma affermiamo con forza che noi siamo dalla parte dei registi e, in questa particolare situazione, di Terry Gilliam...Il Festival di Cannes attende con tranquillità la decisione della corte."