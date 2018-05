The Man Who Killed Don Quixote: ecco Adam Driver nelle nuove clip ufficiali

Sono state diffuse online le prime clip ufficiali di The Man Who Killed Don Quixote, il film "maledetto" di Terry Gilliam che fortunatamente verrà proiettato a Cannes.

Il regista era stato ricoverato a Londra come precauzione per uno stato di salute leggermente preoccupante, ma ha assicurato personalmente che presenzierà a Cannes per la proiezione del film, che ha vinto una breve ma sofferta causa legale per essere mostrato al Festival, come stabilito dalla Corte di Parigi.

La pellicola, lo ricorderete, dopo essere stata accettata dagli organizzatori, si è trovata al centro di una diatriba legale tra Gilliam stesso e il suo ex produttore, Paul Branco, che gli ha fatto causa per presunti diritti di produzione e distribuzione sul suo film.

Ciò nonostante, Indiewire ha fatto sapere che Amazon Studios – che ha investito parecchio nel progetto – non distribuirà più la pellicola negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito, con Branco che ha appoggiato fermamente la decisione dello studio, fatta a suo avviso per difendere gli interesse dei produttori.

Per vedere il compimento di questo progetto abbiamo già aspettato oltre 25 anni, diremmo che possiamo attendere ancora qualche altro mese. Intanto, su queste pagine potete ammirare il trailer ufficiale della pellicola maledetta di Gilliam con Jonathan Pryce, Adam Driver, Olga Kurylenko, Stellan Skarsgard, Jordi Mollà e Oscar Jaenada.