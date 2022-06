The Man from Toronto, il trailer del film Netflix con Kevin Hart e Woody Harrelson

Kevin Hart e Woody Harrelson formano un team in The Man from Toronto, il nuovo avvincente film targato Netflix, di cui è disponibile da oggi il trailer. Harrelson ha sostituito Jason Statham, inizialmente scritturato per recitare al fianco di Kevin Hart nell'action comedy diretta da Patrick Hughes e in uscita a fine giugno.

Woody Harrelson interpreta l'assassino più letale al mondo mentre il personaggio di Kevin Hart viene descritto come un guastafeste. Le loro vite s'intrecciano quando le loro identità vengono confuse in un Airbnb.



Della trama non si conosce nulla più, ma è probabile che da quell'imprevisto nasceranno degli equivoci esilaranti. A completare il cast ci sono Kaley Cuoco (The Big Bang Theory) e Jasmine Mathews.

Patrick Hughes, regista di I mercenari 3, si occupa di guidare il timone del film, con la sceneggiatura firmata da Robbie Fox e Chris Bremner.



Il film uscirà su Netflix il 24 giugno. Kevin Hart ha subito un incidente nel 2019, schiantandosi contro il guardrail di Mulholland Highway mentre era in macchina con un amico alla guida.

La carriera di Hart non ne ha risentito; in questi ultimi anni l'attore ha lavorato molto per il grande schermo, partecipando a film come Hobbs & Shaw, e Un padre, regia di Paul Weitz.



Per dare uno sguardo maggiormente approfondito al film non perdetevi le immagini di Kaley Cuoco sul set di The Man from Toronto.