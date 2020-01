The Man From Toronto: nuova commedia d'azione con Kevin Hart e Jason Statham

La Sony Picture ha messo in produzione il film. The Man From Toronto sarà una commedia d'azione basata sullo scambio di identità tra i due personaggi principali.

Ormai tutti li conoscono. Jason Statham è divenuto famoso proprio per aver preso parte a film d'azione in cui interpreta la parte del duro (The Italian Job, Crank o la serie Fast and Furious). Kevin Hart si è fatto largo grazie alla stand-up comedy ed è arrivato a partecipare ai blockbuster comici più famosi (Scary Movie, Jumanji: Welcome to the Jungle e Jumanji The Next Level).

Ora entrambi sono in trattative per entrare a far parte del prossimo progetto di Sony Pictures, The Man From Toronto. La trama è incentrata sullo scambio di persona: l'assassino più letale al mondo (Statham) si ritrova a dover collaborare con un newyorkese nei guai (Hart), quando le loro identità saranno scambiate a causa di un errore di Airbnb. I due dovranno trovare il modo di andare d'accordo per salvare il mondo.

Si preannuncia una commedia abbastanza tradizionale, ma entrambi gli attori sono perfetti per i rispettivi ruoli ed è probabile che la relazione disfunzionale tra i due riuscirà a strappare agli spettatori più di qualche risata. A dire il vero i due attori hanno già collaborato, anche se brevemente: Kevin Hart ha avuto un cameo in Hobbs And Shaw, spin-off della serie Fast & Furious.

The Man From Toronto farà il suo debutto in sala il 2 novembre 2020.