The Man from Toronto, Kaley Cuoco di The Big Bang Theory nelle prime foto ufficiali

È stata la stessa Kaley Cuoco a pubblicare sul suo profilo personale Instagram alcune immagini ufficiali del suo nuovo film da protagonista, The Man from Toronto, accompagnando le foto ad alcuni scatti che la immortalano divertita insieme ai co-protagonisti di un certo livello.

Il film ruota intorno a un caso di scambio di identità dopo che l'assassino più pericoloso del mondo, noto come "l'uomo di Toronto", interpretato da Kevin Hart, si incontrano in un Airbnb. Il personaggio di Hart sarà quindi travolto dal caos quando i nemici del killer si mettono sulle sue tracce.

Nel ruolo del protagonista Woody Harrelson ha sostituito Jason Statham, che ha recentemente abbandonato il progetto, a quanto pare perché voleva un film Rated R.

Man from Toronto è diretto da Patrick Hughes, regista nel 2017 di The Hitman's bodyguard (in italiano Come ti ammazzo il bodyguard), con Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson. La sceneggiatura è di Robbie Fox e Chris Bremmer, da un soggetto scritto dal regista insieme a Jason Blumenthal. Quest'ultimo sarà anche tra i produttori, insieme a Todd Black e Steve Tisch, suoi partner alla Escape Artists.

Man from Toronto dovrebbe arrivare al cinema dal 17 settembre 2021. Dopo la serie animata su Harley Quinn, invece, Kaley Cuoco sarà prossimamente in The Flight Attendant, serie limitata su HBO Max. L'attrice sarà anche produttrice esecutiva del nuovo show.