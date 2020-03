The Man From Toronto: Jason Statham ha lasciato perché voleva un film Rated R?

Qualche giorno fa, come riportato da varie agenzie, Jason Statham ha abbandonato il cast e la produzione di The Man From Toronto, ma i motivi di tale uscita non erano stati rivelati; oggi però potremmo saperne qualcosa in più...

Secondo quanto riportato da Deadline, a quanto pare l'attore ha abbandonato il film con protagonista Kevin Hart poiché aveva il desiderio fosse un film Rated R, ovvero vietato ai minori di 14 anni non accompagnati, ma lo studio era intenzionato a procedere con un più sicuro (dal punto di vista commerciale) PG-13. Dopo la sua uscita dal film, Statham ha anche lasciato la sua agenzia, la WME, con Deadline a rivelare come si sia trattato di una decisione reciproca, il che è abbastanza strano dato che la WME lo aveva soffiato alla CAA solamente un anno fa.

Il ruolo di Statham nel film sarebbe dovuto essere quello di un assassino professionista che, a causa di uno scambio di identità, si ritrova ad aver a che fare con lo sprovveduto personaggio interpretato da Hart. Secondo quanto riportato da Deadline, la lavorazione del film sarebbe dovuta partire tra poche settimane, con un'uscita prevista per il 20 novembre 2020.

Statham avrebbe dovuto essere sul set di The Man From Toronto una volta terminati i suoi impegni sul set di Cash Truck, il nuovo film che lo vedrà collaborare nuovamente con Guy Ritchie. Per Statham e Hart si sarebbe trattato di una piccola reunion dopo la comparsa a sorpresa di quest'ultimo nel film Fast and Furious Presents: Hobbs & Shaw.

Per quanto riguarda Cash Truck, si tratta del remake del film francese Le Convoyeur, ed è descritto come un action thriller basato sul tema della vendetta: la storia seguirà H, un uomo freddo e misterioso che lavora presso una compagnia di camion responsabile degli spostamenti di centinaia di migliaia di dollari a Los Angeles ogni settimana. Il film sarà narrato tramite diversi punti di vista e linee temporali multiple.