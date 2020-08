The Man from Nowhere: il regista di John Wick per il remake americano, tutti i dettagli

La New Line ha compiuto un decisivo passo in avanti per la produzione del remake americano di The Man from Nowhere, film della Corea del Sud diretto da Lee Jeong-beom, con protagonista l'attore Won Bin. Il film fu campione di incassi in patria nel 2010 e in Italia arrivò direttamente in televisione con il titolo L'uomo che veniva dal nulla.

Chad Stahelski, stuntman e filmmaker responsabile della saga di John Wick, produrrà il nuovo remake per la New Line Cinema, mentre il suo partner Derek Kolstad, che ha scritto John Wick, si occuperà della sceneggiatura. Si tratta dell'ultimo progetto all'attivo per Stahelski, il quale è già coinvolto nella serie televisiva The Continental, spin-off di John Wick ambientato nello stesso universo dei film e che andrà in onda prossimamente su Starz (con Stahelski alla regia del pilot), e con il remake di Highlander in fase di sviluppo alla Lionsgate, per il quale sarà produttore. Stahelski sarà anche impegnato nella realizzazione di John Wick 4 e di un ulteriore spin-off, Ballerina (con alla regia Len Wiseman).

The Man from Nowhere è stato il film con il più alto incasso al cinema nel 2010 in Corea del Sud, con un totale di 42 milioni di dollari e rimase in testa alla classifica per circa un mese. Scritto e diretto da Jeong-beom Lee, il film narra la storia di un uomo misterioso che si mette su un cammino di sangue quando l'unica persona che sembrava capirlo viene rapita. La pellicola segnò anche l'ultima apparizione sullo schermo ad oggi per Won Bin, che apparve anche nel cult Mother, diretto da Bong Joon-ho.

Secondo quanto riportato da Deadline, i produttori sarebbero rimasti molto soddisfatti dalla sceneggiatura fornita da Kolstad da dare immediatamente il via libera alla realizzazione. Tuttavia, Stahelski non si occuperà della regia del remake con i produttori che stanno al momento incontrando possibili candidati.