The Lunar Chronicles, i libri di Marissa Meyer diventano film d'animazione

Dopo i già annunciati La Vita Invisibile di Addie LaRue di Victoria Schwab e Legend di Marie Lu altro titolo YA riceverà un adattamento per lo schermo, questa volta animato. Si tratta della saga Fantasy/Sci-Fy The Lunar Chronicles di Marissa Meyer.

Come riporta Deadline, infatti, la Locksmith Animation (che ha già sfornato il film di successo Ron - Un amico fuori programma) ha acquisito i diritti per portare sul grande schermo la saga The Lunar Chronicles, composta da retelling di alcune delle fiabe più conosciute (Cenerentola, Cappuccetto Rosso, Raperonzolo e Biancaneve) ambientati in un futuro distante in cui il mondo è plagiato da una letale pandemia e dal regno di terrore della Regina Levana.

"Siamo grandissimi fan di Marissa Meyer e non vediamo l'ora di portare Cinder, Scarlet, Cress e Winter davanti al pubblico di tutto il mondo grazie al talento del nostro straordinario team" ha affermato la CEO di Locksmith Animation Natalie Fischer "Questa serie indimenticabile si è guadagnata elogi e popolarità, e siamo determinati a dare a questo materiale il trattamento che merita".

"Alla Locksmith siamo sempre in cerca di materiale per dare ai nostri spettatori una prospettiva autentica e contemporanea, e i libri di Marissa riescono con successo a trasformare delle fiabe ben note in una saga moderna di epiche proporzioni, in grado di essere di grande rilevanza e intrattenimento per il pubblico di oggi. Non potremmo essere più entusiasti di collaborare con lei per dare vita alla sua visione attraverso l'animazione" ha aggiunto Julie Lockhart, co-fondatrice e Presidente della Produzione della compagnia.

"Sono assolutamente elettrizzata all'idea di lavorare con il team di Locksmith per adattare The Lunar Chronicles per lo schermo. Hanno mostrato tutti un così grande entusiasmo per questi libri e questi personaggi, e dopo aver appreso la visione di Locksmith per il progetto mi sono venuti i brividi (in senso buono)!" ha commentato l'autrice della saga, Marissa Meyer "Sono tanto curiosa quanto lo sono i miei lettori di vedere Cinder, il Principe Kai e il resto della ciurma del Rampion prendere vita attraverso queste incredibili animazioni e tanto amore".

Al momento non abbiamo altri dettagli sul progetto, ma vi terremo aggiornati.