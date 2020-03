The Lovebirds: la Paramount rimanda l'uscita per l'emergenza CoronaVirus

Come tante altre altre case cinematografiche anche la Paramount Pictures è stata costretta a rimandare l'uscita di una sua pellicola a causa delle misure contenitive anti-CoronaVirus: il debutto di The Lovebirds, previsto per il 20 marzo, è stato rinviato.

Ad ora, il posticipo del film non ha ancora una data, ma non è impossibile che molti altri prima di lui anche The Lovebirds possa subire un ritardo anche di parecchi mesi.

La presentazione del film diretto da Michael Showalter sarebbe dovuta avvenire al Soth by Soutwest (SXSW), festival musicale e cinematografico che avrebbe avuto luogo dal 13 al 20 marzo nella città di Austin, Texas, evento annullato all'ultimo minuto per tutelare il pubblico ed i professionisti che vi avrebbero preso parte.

Protagonisti del film sono Issa Rae e Kumail Nanjiani, che presto vedremo anche anche ne Gli Eterni e nel quale lo vedremo esibirsi in una sfrenata danza in stile Bollywood.

Ancor prima che gli organizzatori del SXSW annullassero l'evento lo scorso venerdì, i due attori avevano già dichiarato che non avrebbero partecipato alla première, intimoriti da un possibile contagio da parte del virus, prevenzione resasi necessaria soprattutto da parte di Nanjiani, la cui moglie è immunodepressa.