The Lovebirds: il film Paramount debutterà su Netflix per via del Coronavirus

È Deadline a rendere noto che The Lovebirds, la commedia targata Paramount che vede come protagonisti Kumail Nanjiani e Issa Rae, è ora diretto su Netflix dopo che l'uscita nelle sale è stata posticipata a causa dell'emergenza Coronavirus.

Previsto inizialmente nei cinema americani per il 3 aprile, il film sarà disponibile a breve nel catalogo del servizio streaming. La nuova data di uscita ufficiale verrà annunciata molto presto e, stando al report, si dovrebbe trattare di un accordo globale, dunque possiamo aspettarci l'arrivo di The Lovebirds anche nel catalogo italiano di Netflix.

In caso di conferma ufficiale sull'uscita del film anche in Italia, si tratterebbe del primo titolo posticipato ad arrivare in digitale anche nel nostro paese. Negli Stati Uniti è infatti già previsto l'arrivo in digitale di pellicole quali Bloodshot, The Hunt e Onward- Oltre la magia, quest'ultimo atteso il 3 aprile su Disney+ (qui trovate una lista di tutti i film anticipati in digitale oltreoceano)

Diretto da Michael Showalker, il film segue le vicende di una coppia (Nanjiani e Rae) sul viale del tramonto e ormai pronta a separarsi. Improvvisamente, i due vengono coinvolti in un caso di omicidio dove hanno bisogno non solo di uscirne 'puliti' ma anche di scoprire se la loro relazione riuscirà a sopravvivere alla notte. Qui trovate il trailer ufficiale di The Lovebirds.

Come fa notare Deadline, non si tratta del primo accordo di questo tipo tra Paramount e Netflix: nel 2018, infatti, The Cloverfield Paradox saltò l'uscita nelle sale per approdare direttamente nel catalogo del colosso dello streaming dopo una pubblicità diffusa a sorpresa durante il Super Bowl.