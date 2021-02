In the Lost Lands, Milla Jovovich e Dave Bautista nel film tratto da George R.R. Martin

Milla Jovovich e Paul W.S. Anderson, rispettivamente interprete principale e regista della saga di Resident Evil e del recente film di Monster Hunter, torneranno a collaborare per l'adattamento cinematografico di In The Lost Lands, racconto fantasy dell'autore di Game of Thrones George R.R. Martin.

Annunciato per la prima volta nel 2015 con la Jovovich già indicata come protagonista, il progetto ha finalmente ricevuto il via libera e verrà presentato la settimana prossima da FilmNation all'edizione virtuale dell'European Film Market.

Nel cast troveremo anche la star di Guardiani della Galassia Dave Bautista, apparso in queste ore anche nel trailer ufficiale di Army of the Dead di Zack Snyder.

In the Lost Lands racconta la storia di una regina che ha il disperato desiderio di ottenere il dono del mutamento di forma, per il quale farà una mossa decisamente audace: assume la maga Grey Alys (intepretata dalla Jovovich), una donna tanto potente quanto temuta. Inviata nello spettrale deserto delle "Terre Perdute", Alys e la sua guida, il vagabondo Boyce (Bautista), devono sconfiggere uomini e demoni in una favola che esplora la natura del bene e del male, il debito e l'appagamento, l'amore e la perdita.

Il film è scritto dallo stesso Anderson, che si occuperà anche della produzione insieme alla Jovovich, Bautista e Jonathan Meisner.