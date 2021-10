The Lost Daughter, Olivia Colman nel nuovo trailer del film di Maggie Gyllenhaal

Netflix ha rilasciato il trailer di The Lost Daughter con protagonista l’attrice Premio Oscar Olivia Colman, la pellicola segna il debutto alla regia di Maggie Gyllenhaal che ha vinto anche il premio per la migliore sceneggiatura dopo la sua prima mondiale al Festival del Cinema di Venezia.

The Lost Daughter è basato su un romanzo meno conosciuto della misteriosa autrice italiana Elena Ferrante, La figlia oscura (2006). Mentre la protagonista osserva una madre e una figlia insieme, è perseguitata dalle visioni dei propri fallimenti materni.



Ecco la sinossi ufficiale: “Da sola in vacanza in Italia, l’insegnante universitaria americana Leda Caruso (Olivia Colman) riflette sulla sua vita mentre osserva una giovane madre e una figlia sulla spiaggia. Snervata dalla loro relazione avvincente (e dalla loro famiglia allargata), Leda è sopraffatta dai suoi stessi ricordi, dalla confusione e dall'intensità della maternità precoce. Madre di due figlie ora ventenni la donna è costretta ad affrontare le scelte non convenzionali che ha fatto da giovane madre e le loro conseguenze.”



Il film è interpretato anche da Dakota Johnson, Jessie Buckley, Ed Harris, Peter Sarsgaard, Dagmara Dominczyk e Paul Mescal. Ambientato nell'isola di Spetses, in Grecia, The Lost Daughter uscirà nelle sale USA il 17 dicembre, seguito da un lancio in streaming il 31 dicembre.



Presto rivedremo Olivia Colman in Wonka, in cui potrebbe interpretare la villain nel film con Timothée Chalamet e nella nuova serie Disney+ Secret Invasion