The Lost City, Sandra Bullock:'Sul set ho chiesto l'autografo a Daniel Radcliffe'

Normalmente le celebrità firmano gli autografi e non gli chiedono. Ma se ti chiami Sandra Bullock e stai lavorando con Daniel Radcliffe un motivo per chiedere un autografo esiste eccome. A raccontare l'aneddoto è stata proprio l'attrice premio Oscar, spiegando per filo e per segno l'accaduto al The Late Show with Stephen Colbert.

Alla domanda specifica:"Hai mai chiesto un autografo a qualcuno?" Sandra Bullock ha risposto:"Sì, Daniel Radcliffe. Per mia sorella e per i bambini. Ma era il compleanno di mia sorella ed è una grande fan di Harry Potter, quindi le ho portato l'autografo".



Naturalmente non è la prima volta che un co-protagonista chiede un autografo ad un altro co-protagonista. Keanu Reeves lo chiese a George Carlin, ad esempio. Sul nostro sito trovate le prime recensioni di The Lost City, in attesa di vedere il film in Italia dal 21 aprile. Daniel Radcliffe ha recitato in The Lost City nel ruolo del cattivo del film. The Lost City racconta la storia della scrittrice Loretta Sage (Bullock), che ha trascorso la sua carriera scrivendo romanzi d'amore e d'avventura ambientati in luoghi esotici.

Il protagonista dei suoi racconti è il bellissimo modello da copertina Alan (Channing Tatum) che incarna l'eroe Dash. Mentre è in tour con Alan per promuovere il suo nuovo libro, Loretta viene rapita da un eccentrico miliardario (Daniel Radcliffe) convinto che lei possa condurlo al luogo del tesoro citato così bene nel suo romanzo.

Sandra Bullock ha raccontato anche il cameo di Brad Pitt in The Lost City, e di come si sia concretizzato grazie alla comune hairstylist.