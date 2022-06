The Lost City, Sandra Bullock:'Ora mi prendo una pausa dalla recitazione'

Nel corso di un'intervista a Entertainment Tonight, il premio Oscar Sandra Bullock ha annunciato di avere intenzione di lasciare temporaneamente il mondo del cinema per dedicarsi completamente alla sua famiglia e in particolare ai suoi figli, con i quali ha intenzione di passare più tempo possibile nel prossimo periodo.

"Prendo molto sul serio il mio lavoro quando sono al lavoro. Un lavoro 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E ora voglio essere 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 con i miei bambini e la mia famiglia" ha dichiarato l'attrice. Intanto il suo ultimo film sta avendo buon successo: a marzo The Lost City era primo al box-office USA, davanti a The Batman.



"Ecco dove sarò per un po'" ha ribadito. Bullock è mamma di Louis, 12 anni, e Laila, 10 anni e ha intenzione di seguire tutte le attività sociali dei figli, assicurando estrema attenzione al problema del COVID:"Tutti i genitori mi considerano come' la 'pazza signora della pandemia. Sanno che i loro figli tornano senza aver preso il COVID dopo esser stati a casa nostra".



The Lost City è stato l'ultimo film in cui abbiamo ammirato Sandra Bullock, almeno per un po'. Con al fianco Channing Tatum, del quale ha parlato ironicamente:"Channing è così a suo agio con se stesso. Sapeva che era una commedia, non stava cercando di essere serio. Ha lavorato molto duramente per assicurarsi di avere un posteriore che si trasformasse in un telaio perfetto. Voglio dire, ho guardato e cercato imperfezioni e non le ho viste. [...] È proprio come il sedere di un bambino".



L'attrice ha dichiarato di aver chiesto l'autografo a Daniel Radcliffe sul set del film, da consegnare alla nipotina, una grande fan di Harry Potter.