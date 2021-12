The Lost City, Sandra Bullock faccia a faccia con Daniel Radcliffe nel trailer italiano

Nei giorni scorsi abbiamo visto le nuove foto di Sandra BUllock e Channing Tatum in The Lost City, e nella giornata di giovedì Eagle Pictures ha pubblicato il trailer italiano del film. Diretto da Aaron e Adam Nee, l'action comedy arriverà al cinema il 25 marzo 2022.

Le immagini del trailer di The Lost City sono visibili anche all'interno della notizia. Sandra Bullock interpreta Loretta, autrice di romanzi d'avventura sentimentali, mentre Channing Tatum è Alan, il modello che appare sulle copertine di tutti i suoi libri come l'incarnazione di Dash, l'eroe immaginario delle sue storie.

Durante un tour promozionale con Alan per il suo nuovo libro, intitolato The Lost City of D, Loretta viene rapita da un eccentrico miliardario (Daniel Radcliffe), che spera che lei possa condurlo al tesoro dell'antica città perduta di cui parla nel romanzo. "Volendo dimostrare che può essere un eroe nella vita reale e non solo sulle pagine dei suoi libri" continua la sinossi ufficiale di The Lost City, "Alan parte per salvarla. Spinta in un'epica avventura nella giungla, l'improbabile coppia dovrà lavorare insieme per sopravvivere agli elementi e ritrovare l'antico tesoro prima che vada perduto per sempre."

Sandra Bullock recita anche nel film Netflix del momento The Unforgivable. Fanno parte del cast di The Lost City, invece, anche Da'Vine Joy Randolph, Bowen Yang, Oscar Nuñez e Patti Harrison. Nel film c'è inoltre un cameo di Brad Pitt, che appare anche nel trailer.