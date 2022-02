The Lost City: Sandra Bullock, Channing Tatum e Daniel Radcliffe nell'esplosivo poster!

Paramount Pictures ha diffuso in rete un nuovo ed esplosivo poster per The Lost City, film d'avventura e azione con un cast decisamente inedito formato dalla regina del box-office Sandra Bullock, più Channing Tatum e Daniel Radcliffe. Precedentemente intitolato The Lost City of D, la pellicola arriverà nelle sale statunitensi a fine mezzo.

Dopo il successo su Netflix di The Unforgivable, Sandra Bullock torna in una commedia d'azione con al suo fianco la coppia inedita formata da Channing Tatum e l'ex-Harry Potter Daniel Radcliffe. La pellicola seguirà "una romanziera solitaria (Sandra Bullock) certa che niente poteva essere peggio che rimanere bloccata nel tour del suo libro con il suo modello da copertina (Channing Tatum), almeno fino a quando un tentativo di rapimento li trascina entrambi in una spericolata avventura nella giungla, dimostrando che la vita può essere ancora più strana e romantica di tutte le sue finzioni su carta."

Diretto da Adam e Aaron Nee su una sceneggiatura di Dana Fox, il film è prodotto dalla Bullock tramite la sua Fortis Films, in collaborazione con Liza Chasin della 3dot Productions e Seth Gordon della Exhibit A. Il cast include anche Patti Harrison e Da'Vine Joy Randolph (Dolemite is my name). A vestire i panni del villain di The Lost City c'è Daniel Radcliffe, che già in passato aveva avuto modo di interpretare il ruolo di un cattivo più o meno a tutto tondo in Now You See Me 2.

Di recente, abbiamo visto Radcliffe nella reunion di Harry Potter organizzata per i 20 anni dall'uscita di Harry Potter e la pietra filosofale. Nell'occasione, l'attore ha rivelato di avere un rapporto molto strano con Robert Pattinson: "Abbiamo una relazione molto strana ora io e Robert, in cui fondamentalmente comunichiamo solo attraverso i giornalisti o dichiarazioni alla stampa, come sto facendo ora. Non ci vediamo letteralmente da secoli. Tutti pensano che siamo grandi amici, ma in realtà non ci frequentiamo".

The Lost City sarà nelle sale americane dal 25 marzo 2022.