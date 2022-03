The Lost City, il regista: 'Ecco come Sandra Bullock mi ha convinto a girare il film'

Sono passati 13 anni da quando Oscar Nuñez e Sandra Bullock hanno lavorato insieme al film Ricatto d'Amore, e ora i due sono tornati a fare squadra per The Lost City... Ma cosa ha portato Nuñez a dire di sì?

Mentre The Lost City va testa a testa con Batman al boxoffice, il regista del film Oscar Nuñez ha parlato ai microfoni di The Wrap come esattamente l'attrice lo abbia convinto a prendere parte al progetto.

"Credo che mi abbia mandato un messaggio e io ero tipo 'Cooosa?' E poi l'ho mostrato a mia moglie e le ho detto 'Sì, è Sandra!'. E poi abbiamo parlato per un po' via messaggio. A un cert punto mi ha chiamato e mi ha chiesto 'Vuoi girarlo?' e io 'Sì! Quanto mi date?' e lei mi ha detto la cifra... E io le ho risposto 'Ma è un insulto!' e ho buttato il telefono dalla finestra. Poi mi ha richiamato e ci siamo messi d'accordo" ha scherzato il regista.

Ovviamente non è andata davvero così, anzi, stando a quanto raccontato poi da Nuñez non ci è voluto poi molto per convincerlo... Dopotutto, Sandra Bullock è Sandra Bullock, e "lei è semplicemente la migliore".

"Mi ha detto qualcosa tipo 'Sarebbe una commedia...' e 'Vorresti essere coinvolto?' e a me è bastato. Naturalmente ho detto 'Sì, certo'".

